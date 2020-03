Tra proibizionismo e Covid-19. Il nuovo numero di PressGiochi è online e in distribuzione

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus in Italia sta condizionando le nostre vite anche nei territori meno vicini a quelli che sono stati definiti ‘zone rosse’. E questa edizione del nostro Magazine, da oggi online e in distribuzione, non poteva non risentire di questa preoccupazione che si teme possa avere dei riflessi pesantissimi per tutta l’economia. Gli economisti si chiedono se alla fine di questa emergenza si conteranno più vittime o falliti. Il rischio sulle aziende è reale e concreto.

Le aziende del gaming non sono esonerate da questa situazione che si va ad aggiungere, per il settore del gioco, ad una crisi già innescata dal proibizionismo dilagante in molte regioni d’Italia. Per quello che è il settore di nostro riferimento, ci chiediamo se sarà più letale il Covid-19 o il proibizionismo. La scienza, per entrambe le questioni, ci viene in soccorso.

Parliamo delle ultime novità che ci arrivano dai Governi regionali in tema di regolamentazione, alcune positive, altre meno; di best practices adottate dalle amministrazioni locali; delle novità in casa ADM dove è arrivato il nuovo Direttore.

Non mancano le novità sul mercato, con le imprese pronte a partecipare alla fiera di settore, Enada Rimini, rinviata ad aprile.

E ancora, approfondimenti su poker, gioco online, casinò e uno sguardo sempre attento a cosa accade nel mondo intorno a noi!

