26 Febbraio 2026 - 17:34

Press Giochi

Tra miti greci e misteri d’Egitto: il palinsesto di StarCasinò si accende con quattro lanci imperdibili

Dal 23 al 26 febbraio la piattaforma si arricchisce con quattro titoli esclusivi firmati dai giganti del gaming internazionale

26 Febbraio 2026

StarCasinò alza l’asticella dell’offerta gaming con un palinsesto settimanale dominato da esclusive assolute. L’offerta sulla piattaforma si espande attraverso una selezione curata che spazia tra atmosfere spettrali, epiche battaglie mitologiche e grandi classici reinterpretati, offrendo agli appassionati un’esperienza di gioco sempre varia e all’avanguardia tecnologica.

L’apertura della settimana è dedicata al brivido con il lancio in esclusiva di Ghostly Hallows, firmato Backseat Gaming. Questo titolo trasporta i giocatori in un’ambientazione soprannaturale curata nei minimi dettagli, dove la grafica spettrale si fonde con una meccanica di gioco fluida e coinvolgente, ideale per chi cerca un’atmosfera ricca di suspense e funzionalità dinamiche. Il 24 febbraio, l’attenzione si è spostata verso l’Olimpo con un’altra attesissima esclusiva: Zeus vs Hades Gods of War 250 di Pragmatic Play. In questa nuova iterazione di uno dei franchise più amati del settore, il conflitto tra le divinità greche raggiunge nuove vette di intensità, offrendo una volatilità marcata e la possibilità di scegliere il proprio destino tra le fiamme degli inferi o la luce del cielo, il tutto supportato da un comparto visivo di altissimo impatto.

Il viaggio tra le novità è continuato il 25 febbraio con il debutto, sempre in anteprima esclusiva, di 4 Cherry Bonanza LOCKNWIN sviluppato da PearFiction Studios. Questo titolo si distingue per la sua capacità di reinterpretare il fascino delle slot classiche alla ciliegia attraverso la moderna e popolare meccanica LockNWin, garantendo un ritmo di gioco incalzante e numerose opportunità di attivare funzioni speciali che mantengono alta l’adrenalina.

A chiudere questa eccezionale sequenza di lanci, oggi, 26 febbraio StarCasinò accoglie Book of Dead GO Collect di PLAY’nGo. Si tratta del ritorno di uno dei personaggi più iconici del mondo delle slot, Rich Wilde, che torna protagonista in una veste rinnovata grazie all’integrazione della funzione GO Collect. Questa evoluzione del celebre classico egizio permette di collezionare simboli e premi in modo ancora più interattivo, mantenendo intatto il fascino dell’esplorazione millenaria che ha reso questa saga una leggenda del gaming internazionale.

 

