TQG Lottery Solutions dona 10.000mila euro alle istituzioni sociali per combattere il COVID-19

Come azienda produttrice di software, The Quality Group è attualmente nella posizione di poter continuare ad espandersi, assumere nuovi dipendenti e impegnarsi socialmente nella sua città, Amburgo. In tempi di Covid-19, The Quality Group Lottery Solutions ha donato 10.000mila euro alle istituzioni sociali per aiutare i più bisognosi.

L’Arche è una di queste istituzioni. Focalizza le sue attività su bambini socialmente svantaggiati e li supporta con una vasta gamma di servizi sotto forma di aiuto per i compiti, pasti, consigli e molto altro. L’Arche ha anche dovuto riorganizzare il suo lavoro a seguito del Coronavirus, i dipendenti ora forniscono supporto direttamente alle famiglie, cibo o materiale scolastico; consulenza o tutoraggio vengono forniti anche telefonicamente o online. Questa settimana, The Quality Group ha consegnato un assegno per 1.500 euro a The Arche. TQG Lottery Solutions continuerà a supportare questa organizzazione anche in futuro. Anche Tutto ciò dimostra che le organizzazioni umanitarie hanno bisogno del nostro supporto soprattutto ora.

