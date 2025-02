Tottenham-United, sfida tra squadre in crisi. I pronostici di Netwin

Separate da appena due punti, ma incredibilmente al tredicesimo e al quattordicesimo posto, Tottenham e Manchester United si sfidano a Londra in un match che è l’esempio perfetto di quello tra due nobili decadute. Amorim non ha portato il cambio di passo ai Red Devils, gli Spurs solo recentemente sono tornati alla vittoria dopo un’incredibile serie di sconfitte. E la cosa incredibile è che le due squadre sono più vicine, per modo di dire, alla zona retrocessione (il Leicester è a -10 dal Tottenham) che non all’Europa, visto che il Newcastle è a +14 sulla squadra londinese. Insomma, una partita con non solo tre punti in palio.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Con il 2-0 sul campo del Brentford, il Tottenham ha interrotto una serie di quattro sconfitte di fila, ma dopo la vittoria sui Bees ha perso due coppe in tre giorni: prima perdendo la semifinale di Carabao col Liverpool, poi uscendo dall’FA Cup dopo il 2-1 sul campo dell’Aston Villa. Stagione disastrosa, insomma, per i londinesi, ai quali concretamente resta soltanto l’Europa League nella quale troviamo anche lo United che, invece, è altalenante seppur non troppo distante dai padroni di casa. Si parla di 29 punti contro i 27: insieme, fanno appena più della capolista Liverpool. Paradossalmente, però, i Red Devils rendono meglio in trasferta.

IL PUNTO SUL TOTTENHAM

Gli Spurs hanno, a febbraio, di fatto già terminato la stagione. Perse tre competizioni su quattro, resta l’Europa League nella quale però non sono più i favoriti dato l’andamento della squadra di Postecoglou a dir poco negativo, a parte forse proprio le partite internazionali dove forse, vista l’importanza della competizione, i giocatori chiave e non solo tendono a rendere di più. Parlare di retrocessione è ovviamente esagerato, ma non se ci si riferisce a una stagione fallimentare. Il quattordicesimo posto è semplicemente inaccettabile per una squadra che, 6 anni fa, disputava la finale di Champions League. La squadra non è da titolo e nemmeno da top 4, ma dover parlare del margine sul Leicester City terzultimo fa capire la portata del fallimento in questo 2024/2025 degli Spurs.

IL PUNTO SULLO UNITED

Non che vada meglio all’Old Trafford, dove lo United continua a collezionare figuracce. Ha perso due partite sulle ultime tre in casa, con Brighton e Crystal Palace, segnando solo un gol e incassandone ben cinque. Un po’ come il Tottenham, la sensazione è che ormai la testa sia all’Europa League, anche se ai Red Devils resta ancora l’FA Cup visto che ha eliminato il Leicester ai sedicesimi, volando dunque agli ottavi. La stagione resta però deludente e l’arrivo di Amorim, evidentemente, non ha portato i frutti sperati. L’Europa, con il Newcastle a +12, resta lontanissima e probabilmente irraggiungibile tramite il campionato. La sensazione è che ci sarà davvero un all-in sulla competizione internazionale, portando avanti l’FA Cup provando comunque a restare in corsa per un trofeo anche in Inghilterra.

PROBABILI FORMAZIONI

Confermato il solito 3-4-3 per i Red Devils ma Hojlund è pronto a riprendersi il posto in attacco. Non dovrebbero esserci grandi novità, invece, per Postecoglou.

Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Gray, Davies, Spence; Bissouma, Bentancur; Kulusevski, Son, Moore; Richarlison.

Manchester United (3-4-3): Onana; Yoro, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dalot; Diallo, Hojlund, Garnacho.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Partita difficile da inquadrare per quanto riguarda l’esito finale, anche se la scelta dei tipster di Netwin va sull’X quotato a 3.80. Mercato alternativo il Gol segnato da entrambe le squadre quotato a 1.41.

PressGiochi