Totocalcio: palinsesto e orari di accettazione del concorso n° 26 del 20-22 settembre 2025

16 Settembre 2025 - 08:54

15 Settembre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 26 del 20-22 settembre 2025.

Totocalcio n° 26 del 20-22 settembre 2025

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Lazio – Roma
  2. Torino – Atalanta
  3. Udinese – Milan
  4. Lipsia – Colonia
  5. Rayo Vallecano – Celta Vigo
  6. Arsenal – Manchester City
  7. Fiorentina – Como
  8. Mantova – Modena

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Le Havre AC – Lorient
  2. Lens – Lille
  3. Villarreal – Osasuna
  4. Pescara – Empoli
  5. Padova – Virtus Entella
  6. Inter – Sassuolo
  7. Hellas Verona – Juventus
  8. Cremonese – Parma
  9. Manchester Utd – Chelsea
  10. Fulham – Brentford
  11. Napoli – Pisa
  12. Carrarese – Avellino

Apertura giocate: alle 17:00 di oggi.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 20 settembre 2025.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

PressGiochi

