Totocalcio, palinsesto del concorso n°7 del 7 febbraio 2026 – 9 febbraio 2026

02 Febbraio 2026 - 17:55
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 7 del 7 febbraio 2026 – 9 febbraio 2026.
Totocalcio n° 7 del 7 febbraio 2026 – 9 febbraio 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 17:00 del 2 febbraio 2026.
Chiusura giocate: alle 17:45 del 7 febbraio 2026.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
