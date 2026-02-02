Newsletter

02 Febbraio 2026 - 17:55

Totocalcio, palinsesto del concorso n°7 del 7 febbraio 2026 – 9 febbraio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 7 del 7 febbraio 2026 – 9 febbraio 2026.

02 Febbraio 2026

Totocalcio n° 7 del 7 febbraio 2026 – 9 febbraio 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Lecce – Udinese
  2. Liverpool – Manchester City
  3. Spezia – Virtus Entella
  4. Nizza – Monaco
  5. Fiorentina – Torino
  6. Siviglia – Girona
  7. Colonia – Lipsia
  8. Genoa – Napoli

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Brighton – Crystal Palace
  2. Real Sociedad – Elche
  3. Sassuolo – Inter
  4. Newcastle Utd – Brentford
  5. Juventus – Lazio
  6. Brest – Lorient
  7. Roma – Cagliari
  8. Atalanta – Cremonese
  9. Bologna – Parma
  10. Deportivo Alaves – Getafe
  11. Borussia M’gladbach – Bayer Leverkusen
  12. Angers – Tolosa

Apertura giocate: alle 17:00 del 2 febbraio 2026.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 7 febbraio 2026.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

PressGiochi

