26 Gennaio 2026 - 21:11
Sfoglia l'ultimo numero
Ricevi il magazine
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 6 del 31 gennaio 2026 – 2 febbraio 2026.
26 Gennaio 2026
Share the post "Totocalcio, palinsesto del concorso n°6 del 31 gennaio 2026 – 2 febbraio 2026"
Totocalcio n° 6 del 31 gennaio 2026 – 2 febbraio 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 17:00 del 26 gennaio 2026.
Chiusura giocate: alle 17:45 del 31 gennaio 2026.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
PressGiochi
Nome
Cognome
Email
Regione
Nazionalità
Settore
—Seleziona un'opzione—Apparecchi da intrattenimentoScommesseAmusementLotterieBingoOnlineCasinòPokerStampa
Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy