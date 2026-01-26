Newsletter

26 Gennaio 2026 - 21:11

Totocalcio, palinsesto del concorso n°6 del 31 gennaio 2026 – 2 febbraio 2026

26 Gennaio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 6 del 31 gennaio 2026 – 2 febbraio 2026.

Totocalcio n° 6 del 31 gennaio 2026 – 2 febbraio 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Como – Atalanta
  2. Sampdoria – Spezia
  3. Athletic Bilbao – Real Sociedad
  4. Nottingham Forest – Crystal Palace
  5. Nizza – Brest
  6. Reggiana – Juve Stabia
  7. Torino – Lecce
  8. Cagliari – Hellas Verona

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Betis – Valencia
  2. Lione – Lille
  3. Monaco – Rennes
  4. Maiorca – Siviglia
  5. Udinese – Roma
  6. Cremonese – Inter
  7. Liverpool – Newcastle Utd
  8. Parma – Juventus
  9. Napoli – Fiorentina
  10. Stoccarda – Friburgo
  11. Manchester Utd – Fulham
  12. Padova – Monza

Apertura giocate: alle 17:00 del 26 gennaio 2026.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 31 gennaio 2026.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

