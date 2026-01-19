Totocalcio, palinsesto del concorso n°5 del 24 gennaio 2026 – 26 gennaio 2026

19 Gennaio 2026 - 17:15
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 5 del 24 gennaio 2026 – 26 gennaio 2026.
19 Gennaio 2026
Totocalcio n° 5 del 24 gennaio 2026 – 26 gennaio 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 17:00 del 19 gennaio 2026.
Chiusura giocate: alle 17:45 del 24 gennaio 2026.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
PressGiochi
