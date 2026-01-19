Newsletter

19 Gennaio 2026 - 17:15

Totocalcio, palinsesto del concorso n°5 del 24 gennaio 2026 – 26 gennaio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 5 del 24 gennaio 2026 – 26 gennaio 2026.

19 Gennaio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 5 del 24 gennaio 2026 – 26 gennaio 2026.

Totocalcio n° 5 del 24 gennaio 2026 – 26 gennaio 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Roma – Milan
  2. Juventus – Napoli
  3. Genoa – Bologna
  4. Sudtirol – Padova
  5. Siviglia – Athletic Bilbao
  6. Marsiglia – Lens
  7. Spezia – Avellino
  8. Hellas Verona- Udinese

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Real Sociedad – Celta Vigo
  2. Newcastle Utd – Aston Villa
  3. Nantes – Nizza
  4. Sassuolo – Cremonese
  5. Lecce – Lazio
  6. Girona – Getafe
  7. Friburgo – Colonia
  8. Borussia M’gladbach – Stoccarda
  9. Atalanta – Parma
  10. Fiorentina- Cagliari
  11. Crystal Palace – Chelsea
  12. Villarreal – Real Madrid

Apertura giocate: alle 17:00 del 19 gennaio 2026.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 24 gennaio 2026.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

PressGiochi

