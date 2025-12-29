Totocalcio, palinsesto del concorso n°2 del 6 – 8 gennaio 2026

29 Dicembre 2025 - 23:05
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 2 del 6 – 8 gennaio 2026. Totocalcio n°
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 2 del 6 – 8 gennaio 2026.
Totocalcio n° 2 del 6 – 8 gennaio 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 17:00 del 29 dicembre 2025.
Chiusura giocate: alle 20:30 del 6 gennaio 2026.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
PressGiochi
Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter