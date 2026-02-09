Newsletter

09 Febbraio 2026

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 8 del 14 – 16 febbraio 2026

09 Febbraio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 8 del 14 – 16 febbraio 2026.

Totocalcio n° 8 del 14 – 16 febbraio 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

1 Napoli – Roma

2 Inter – Juventus

3 Cremonese – Genoa

4 Udinese – Sassuolo

5 Torino – Bologna

6 Cagliari – Lecce

7 Lazio – Atalanta

8 Cesena – Venezia

Pannello B (eventi opzionali)

9 Siviglia – Deportivo Alaves

10 Metz – Auxerre

11 Levante – Valencia

12 Monza – Juve Stabia

13 Maiorca – Betis

14 Parma – Hellas Verona

15 Lorient – Angers

16 Empoli – Reggiana

17 Aston Villa – Newcastle Utd

18 Spezia – Frosinone

19 Liverpool – Brighton

20 Le Havre AC – Tolosa

 

Apertura giocate: alle 17:00 di oggi.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 14 febbraio 2026.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

PressGiochi

