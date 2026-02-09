Totocalcio, palinsesto del concorso n° 8 del 14 – 16 febbraio 2026

09 Febbraio 2026 - 23:15
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 8 del 14 – 16 febbraio 2026.
Totocalcio n° 8 del 14 – 16 febbraio 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
1 Napoli – Roma
2 Inter – Juventus
3 Cremonese – Genoa
4 Udinese – Sassuolo
5 Torino – Bologna
6 Cagliari – Lecce
7 Lazio – Atalanta
8 Cesena – Venezia
Pannello B (eventi opzionali)
9 Siviglia – Deportivo Alaves
10 Metz – Auxerre
11 Levante – Valencia
12 Monza – Juve Stabia
13 Maiorca – Betis
14 Parma – Hellas Verona
15 Lorient – Angers
16 Empoli – Reggiana
17 Aston Villa – Newcastle Utd
18 Spezia – Frosinone
19 Liverpool – Brighton
20 Le Havre AC – Tolosa
Apertura giocate: alle 17:00 di oggi.
Chiusura giocate: alle 17:45 del 14 febbraio 2026.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
