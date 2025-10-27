Newsletter

28 Ottobre 2025 - 00:55

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 33 del 01-03 novembre 2025

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 33 del

27 Ottobre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 33 del 01-03 novembre 2025.

Totocalcio n° 33 del 01-03 novembre 2025

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Milan – Roma
  2. Catanzaro – Venezia
  3. Tottenham – Chelsea
  4. Levante – Celta Vigo
  5. Sampdoria – Mantova
  6. Sassuolo – Genoa
  7. Wolfsburg – Hoffenheim
  8. Parma – Bologna

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Manchester City – Bournemouth
  2. Monza – Spezia
  3. Liverpool – Aston Villa
  4. Real Sociedad – Athletic Bilbao
  5. Lazio – Cagliari
  6. Napoli – Como
  7. Rennes – Strasburgo
  8. Hellas Verona – Inter
  9. Colonia – Amburgo
  10. Cremonese – Juventus
  11. Torino – Pisa
  12. Fiorentina – Lecce

Apertura giocate: alle 17:00 di oggi.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 01 novembre 2025.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

PressGiochi

banner articolo interno
