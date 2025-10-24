Totocalcio, palinsesto del concorso n° 32 del 28-30 ottobre 2025

24 Ottobre 2025 - 15:24
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 32 del 28-30 ottobre 2025. Totocalcio n° 32 del
Totocalcio n° 32 del 28-30 ottobre 2025
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 12:00 di oggi.
Chiusura giocate: alle 18:15 del 28 ottobre 2025.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
