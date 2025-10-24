Newsletter

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 32 del 28-30 ottobre 2025

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 32 del

24 Ottobre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 32 del 28-30 ottobre 2025.

Totocalcio n° 32 del 28-30 ottobre 2025

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Atalanta – Milan
  2. Palermo – Monza
  3. Genoa – Cremonese
  4. Mantova – Catanzaro
  5. Cagliari – Sassuolo
  6. Pescara – Avellino
  7. Bologna – Torino
  8. Reggiana – Modena

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Frosinone – Virtus Entella
  2. Empoli – Sampdoria
  3. Spezia – Padova
  4. Juventus – Udinese
  5. Pisa – Lazio
  6. Venezia – Sudtirol
  7. Inter – Fiorentina
  8. Roma – Parma
  9. Como – Hellas Verona
  10. Lecce – Napoli
  11. Cesena – Carrarese
  12. Nizza – Lille

Apertura giocate: alle 12:00 di oggi.

Chiusura giocate: alle 18:15 del 28 ottobre 2025.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

