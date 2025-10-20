Newsletter

21 Ottobre 2025

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 31 del 25-26 ottobre 2025

20 Ottobre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 31 del 25-26 ottobre 2025.

Totocalcio n° 31 del 25-26 ottobre 2025

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Napoli – Inter
  2. Real Madrid – Barcellona
  3. Lazio – Juventus
  4. Padova – Juve Stabia
  5. Hellas Verona – Cagliari
  6. Fiorentina – Bologna
  7. Lens – Marsiglia
  8. Catanzaro – Palermo

 

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Maiorca – Levante
  2. Rayo Vallecano – Deportivo Alaves
  3. Lione – Strasburgo
  4. Rennes – Nizza
  5. Sassuolo – Roma
  6. Cremonese – Atalanta
  7. Bayer Leverkusen – Friburgo
  8. Torino – Genoa
  9. Wolverhampton – Burnley
  10. Manchester Utd – Brighton
  11. Monaco – Tolosa
  12. Aston Villa – Manchester City

Apertura giocate: alle 17:00 di oggi

Chiusura giocate: alle 17:45 del 25 ottobre 2025

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

PressGiochi

