13 Ottobre 2025 - 17:31

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 30 del 18-20 ottobre 2025

13 Ottobre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 30 del 18-20 ottobre 2025.

Totocalcio n° 30 del 18-20 ottobre 2025

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Roma – Inter
  2. Palermo – Modena
  3. Genoa – Parma
  4. Empoli – Venezia
  5. Cagliari – Bologna
  6. Cremonese – Udinese
  7. Catanzaro – Padova
  8. Como – Juventus

     

    Pannello B (eventi opzionali)

  9. Levante – Rayo Vallecano
  10. Villarreal – Betis
  11. St. Pauli – Hoffenheim
  12. Spezia – Cesena
  13. Atalanta – Lazio
  14. Torino – Napoli
  15. Elche – Athletic Bilbao
  16. West Ham – Brentford
  17. Lorient – Brest
  18. Milan – Fiorentina
  19. Friburgo – Eintracht Fr.
  20. Nantes – Lille

Apertura giocate: alle 17:00 del 13 ottobre

Chiusura giocate: alle 17:45 del 18 ottobre 2025

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

