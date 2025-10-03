Newsletter

04 Ottobre 2025 - 18:04

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 29 dell’ 11-13 ottobre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 29 del’11-13 ottobre 2025. Totocalcio n° 29 dell’11-13 ottobre

03 Ottobre 2025

Share the post "Totocalcio: palinsesto del concorso n° 29 dell’ 11-13 ottobre 2025"

Stampa pagina

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 29 del’11-13 ottobre 2025.

Totocalcio n° 29 dell’11-13 ottobre 2025

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Galles – Belgio
  2. Romania – Austria
  3. Bulgaria – Turchia
  4. Danimarca – Grecia
  5. Ucraina – Arzebaijan
  6. Svezia – Kosovo
  7. Serbia – Albania
  8. Irlanda del Nord – Germania

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Estonia – Italia
  2. Scozia – Bierlorussia
  3. Lituania – Polonia
  4. Olanda – Finlandia
  5. Slovenia – Svizzera
  6. San Marino – Cipro
  7. Portogallo – Eire
  8. Macedonia del Nord – Kasakhstan
  9. Ungheria – Armenia
  10. Islanda – Francia

Apertura giocate: alle 07:00 del 4 ottobre.

Chiusura giocate: alle 17:45 dell’11 ottobre 2025.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Octavian Gaming porta i suoi titoli su GameHub di BlueOcean Gaming

Cardia (Acadi) al Salone Antiriciclaggio: “La compliance integrata rafforza i presidi nel gioco come nelle banche”

Cile, la Corte Suprema ordina il blocco delle piattaforme di scommesse online illegali

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 29 dell’ 11-13 ottobre 2025

Spagna come l’Italia: avvisi contro la ludopatia come per il tabacco

Pubblicità al gioco, Consiglio di Stato: “È rilevante la questione di legittimità costituzionale sulla sproporzione delle pene minime”

Sport integrity e gioco responsabile: la nuova partnership tra Lottomatica e Comitato Olimpico Internazionale (CIO)

Serie A – Juventus-Milan, pochi gol ma punti pesanti in palio

Catalogo in espansione: arrivano quattro nuove slot, inclusa in esclusiva Bob Marlin Goes Splashing Wild Fight Rushingwilds di Yggdrasil

Serie A, sesta giornata: l’analisi del turno attraverso le quote di Betsson

TAR Sicilia, fissata udienza al 18 dicembre su rilascio della licenza per una sala giochi

SiGMA Central Europe Student Pass offre opportunità di carriera agli studenti dell’iGaming

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy