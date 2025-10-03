Totocalcio: palinsesto del concorso n° 29 dell’ 11-13 ottobre 2025

04 Ottobre 2025 - 18:04
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 29 del’11-13 ottobre 2025. Totocalcio n° 29 dell’11-13 ottobre
Totocalcio n° 29 dell’11-13 ottobre 2025
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 07:00 del 4 ottobre.
Chiusura giocate: alle 17:45 dell’11 ottobre 2025.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
