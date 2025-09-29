Newsletter

29 Settembre 2025

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 28 del 4-5 ottobre 2025

29 Settembre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 28 del 4-5 ottobre 2025.

Totocalcio n° 28 del 4-5 ottobre 2025

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Juventus – Milan
  2. Fiorentina – Roma
  3. Carrarese – Juve Stabia
  4. Espanyol – Betis
  5. Newcastle Utd – Nottingham Forest
  6. Sudtirol – Empoli
  7. Brest – Nantes
  8. Udinese – Cagliari

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Chelsea – Liverpool
  2. Le Havre AC – Rennes
  3. Deportivo Alaves – Elche
  4. Napoli – Genoa
  5. Atalanta – Como
  6. Inter – Cremonese
  7. Borussia M’gladbach – Friburgo
  8. Bologna – Pisa
  9. Amburgo – Mainz
  10. Real Sociedad – Rayo Vallecano
  11. Sampdoria – Pescara
  12. Aston Villa – Burnley

Apertura giocate: alle 18:00 di oggi.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 4 ottobre 2025.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

