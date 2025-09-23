Newsletter

23 Settembre 2025

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 27 del 27-29 settembre 2025

23 Settembre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 27 del 27-29 settembre 2025.

Totocalcio n° 27 del 27-29 settembre 2025

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Milan – Napoli
  2. Juventus – Atalanta
  3. Villarreal – Athletic Bilbao
  4. Newcastle Utd – Arsenal
  5. Empoli – Carrarese
  6. Parma – Torino
  7. Genoa – Lazio
  8. Lille – Lione

     

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Nottingham Forest – Sunderland
  2. Maiorca – Deportivo Alaves
  3. Nizza – Paris FC
  4. Roma – Hellas Verona
  5. Lecce – Bologna
  6. Cagliari – Inter
  7. Aston Villa – Fulham
  8. Sassuolo – Udinese
  9. Pisa – Fiorentina
  10. Friburgo – Hoffenheim
  11. Rayo Vallecano – Siviglia
  12. Rennes – Lens

 

Apertura giocate: alle 12:00 di oggi.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 27 settembre 2025.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 



