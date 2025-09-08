Newsletter

08 Settembre 2025 - 18:20

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 25 del 13-15 settembre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 25 del 13-15 settembre 2025. Totocalcio n° 25 del

08 Settembre 2025

Share the post "Totocalcio: palinsesto del concorso n° 25 del 13-15 settembre 2025"

Stampa pagina

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 25 del 13-15 settembre 2025.

Totocalcio n° 25 del 13-15 settembre 2025

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Juventus – Inter
  2. Fiorentina – Napoli
  3. Milan – Bologna
  4. Sudtirol – Palermo
  5. Virtus Entella – Mantova
  6. Hellas Verona – Cremonese
  7. Sampdoria – Cesena
  8. Pisa – Udinese

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Osasuna – Rayo Vallecano
  2. West Ham – Tottenham
  3. Manchester City – Manchester Utd
  4. Empoli – Spezia
  5. Atalanta – Lecce
  6. Como – Genoa
  7. Atletico Madrid – Villarreal
  8. St. Pauli – Augsburg
  9. Borussia M’gladbach – Werder Brema
  10. Sassuolo – Lazio
  11. Roma – Torino
  12. Lille – Tolosa

Apertura giocate: alle 17:00 di oggi.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 13 settembre 2025.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Il CGA Sicilia rimette alla Corte di Giustizia UE la questione sull’art. 88 TULPS e il tema del “doppio binario” nelle scommesse

NOVOMATIC conclude la vendita di ADMIRAL Austria a Tipico e si concentra sui mercati internazionali in crescita

SBC Summit lancia la Gamification Academy: nuove strategie per coinvolgere i giocatori

Brightstar Lottery debutta in Europa con soluzioni di lotteria orientate alla crescita al 12° Congresso EL

Forum ECA 2025: innovazione e sfide normative nel settore dei casinò europei

Turco (M5S): “Serve un’immediata riforma del gioco d’azzardo”

EAG Expo, le registrazioni aprono in anticipo per un’edizione da record

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 25 del 13-15 settembre 2025

Parte la IAG Expo di Manila

Data room As.tro: il trentunesimo bollettino sulle ludopatie

Volpiano (TO): furto in una sala scommesse

MGM China regala giocattoli

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy