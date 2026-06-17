Totocalcio, palinsesto del concorso n° 24 del 24-28 giugno 2026

17 Giugno 2026 - 17:23
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 24 del 24-28 giugno 2026. Totocalcio n° 24 del
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 24 del 24-28 giugno 2026.
Totocalcio n° 24 del 24-28 giugno 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
1. Giappone – Svezia
2. Turchia – Stati Uniti
3. Svizzera -Canada
4. Paraguay – Australia
5. Repubblica Ceca – Messico
6. Norvegia – Francia
7. Repubblica Democratica del Congo-
Uzbekistan
8. Colombia – Portogallo
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 15:00 del 17 giugno 2026
Chiusura giocate: alle 20:45 del 24 giugno 2026
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
PressGiochi