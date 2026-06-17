Newsletter

17 Giugno 2026 - 17:23

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 24 del 24-28 giugno 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 24 del 24-28 giugno 2026. Totocalcio n° 24 del

17 Giugno 2026

Share the post "Totocalcio, palinsesto del concorso n° 24 del 24-28 giugno 2026"

Stampa pagina

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 24 del 24-28 giugno 2026.

Totocalcio n° 24 del 24-28 giugno 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

1. Giappone – Svezia

2. Turchia – Stati Uniti

3. Svizzera -Canada

4. Paraguay – Australia

5. Repubblica Ceca – Messico

6. Norvegia – Francia

7. Repubblica Democratica del Congo-

Uzbekistan

8. Colombia – Portogallo

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Capo Verde – Arabia Saudita
  2. Egitto – Iran
  3. Scozia – Brasile
  4. Nuova Zelanda – Belgio
  5. Ecuador – Germania
  6. Uruguay – Spagna
  7. Bosnia-Erzegovina – Qatar
  8. Croazia – Ghana
  9. Algeria – Austria
  10. Sudafrica – Repubblica di Corea

Apertura giocate: alle 15:00 del 17 giugno 2026

Chiusura giocate: alle 20:45 del 24 giugno 2026

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Giochi e tabacchi, a Catania 150 controlli ADM e 1,5 milioni di sanzioni

De Vita (Fondazione FAIR): “Ricerca e intelligenza artificiale per individuare i segnali del rischio. Il gioco deve diventare un sistema sostenibile”

USA, New Jersey: i ricavi dal gioco superano i $627 mln a maggio: l’online traina la crescita

Svezia, la canalizzazione del gioco online scende all’84%: oltre 2.100 siti senza licenza attivi

Clusone(BG): sala scommesse abusiva, scatta la denuncia per la titolare

Spagna, il gioco online genera 454,1 mln di euro nel primo trimestre del 2026

Mondiale 2026. Repubblica Ceca – Sudafrica già decisiva: su Sisal.it avanti i cechi a 1,75

Filippine, PAGCOR: “Sostituire le pubblicità sul gioco responsabile con la helpline contro il gioco problematico”

10&Lotto: Piemonte protagonista con vincite per 68mila euro

Mondiali 2026, i giovani britannici trainano le scommesse. TransUnion: “Cresce anche il rischio frodi”

Lotto: doppia vincita a Brugherio (MB) per oltre 267mila euro

Giochi pubblici, Azione: “Servono un riordino organico del settore e maggiori tutele per i giocatori”

slotmachineweb.com
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter