Totocalcio, palinsesto del concorso n° 24 del 1-6 settembre 2025

01 Settembre 2025 - 16:38

01 Settembre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 24 del 1-6 settembre 2025.

Totocalcio n° 24 del 1-6 settembre 2025

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Grecia – Danimarca
  2. Eire – Ungheria
  3. Israele – Italia
  4. Turchia – Spagna
  5. Georgia – Bulgaria
  6. Polonia – Finlandia
  7. Croazia – Montenegro
  8. Svizzera – Slovenia

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Kosovo – Svezia
  2. Bielorussia – Scozia
  3. Macedonia del Nord – Liechtenstein
  4. Austria – Cipro
  5. Lussemburgo – Slovacchia
  6. Armenia – Portogallo
  7. Germania – Irlanda del Nord
  8. Gibilterra – Isole Faroe
  9. Belgio – Kazakhstan
  10. Lituania – Olanda

Apertura giocate: alle 17.00 di oggi.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 6 settembre 2025.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

PressGiochi

