Totocalcio, palinsesto del concorso n° 24 del 1-6 settembre 2025

01 Settembre 2025 - 16:38
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 24 del 1-6 settembre 2025.
Totocalcio n° 24 del 1-6 settembre 2025
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 17.00 di oggi.
Chiusura giocate: alle 17:45 del 6 settembre 2025.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
