Totocalcio, palinsesto del concorso n° 22 del 11-18 giugno 2026

03 Giugno 2026 - 21:03
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 22 dell’11 giugno 2026. Totocalcio n° 22 dell’11-18 giugno
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 22 dell’11 giugno 2026.
Totocalcio n° 22 dell’11-18 giugno 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 15:00 di oggi
Chiusura giocate: alle 20:45 dell’11 giugno 2026
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
PressGiochi