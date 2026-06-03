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Totocalcio, palinsesto del concorso n° 22 del 11-18 giugno 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 22 dell’11 giugno 2026. Totocalcio n° 22 dell’11-18 giugno

03 Giugno 2026

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 22 dell’11 giugno 2026.

Totocalcio n° 22 dell’11-18 giugno 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Repubblica di Corea – Repubblica Ceca
  2. Costa d’Avorio – Ecuador
  3. Canada – Bosnia-Erzegovina
  4. Ghana – Panama
  5. Stati Uniti – Paraguay
  6. Svezia – Tunisia
  7. Australia – Turchia
  8. Olanda – Giappone

     

     

    Pannello B (eventi opzionali)

  1. Messico – Sudafrica
  2. Iran – Nuova Zelanda
  3. Francia – Senegal
  4. Arabia Saudita – Uruguay
  5. Belgio – Egitto
  6. Qatar – Svizzera
  7. Uzbekistan – Colombia
  8. Brasile – Marocco
  9. Inghilterra – Croazia
  10. Haiti – Scozia

Apertura giocate: alle 15:00 di oggi

Chiusura giocate: alle 20:45 dell’11 giugno 2026

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

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