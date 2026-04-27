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Totocalcio, palinsesto del concorso n° 18 del 2 maggio 2026 – 4 maggio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 18 del 2 maggio 2026 – 4 maggio 2026.

27 Aprile 2026

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 18 del 2 maggio 2026 – 4 maggio 2026.

Totocalcio n° 18 del 2 maggio – 4 maggio 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Como – Napoli
  2. Manchester Utd – Liverpool
  3. Paris FC – Brest
  4. Lione – Rennes
  5. Siviglia – Real Sociedad
  6. Bayer Leverkusen – Lipsia
  7. Cremonese – Lazio
  8. Bologna – Cagliari

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Bournemouth – Crystal Palace
  2. Auxerre – Angers
  3. Deportivo Alaves – Athletic Bilbao
  4. Sassuolo – Milan
  5. Getafe – Rayo Vallecano
  6. Juventus – Hellas Verona
  7. Roma – Fiorentina
  8. Aston Villa – Tottenham
  9. Celta Vigo – Elche
  10. Atalanta – Genoa
  11. Inter – Parma
  12. St. Pauli – Mainz

 

Apertura giocate: alle 17:00 del 27 aprile 2026.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 2 maggio 2026.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

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