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Totocalcio, palinsesto del concorso n° 17 del 25 aprile–27 aprile 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 17 del 25 aprile-27 aprile 2026. Totocalcio n° 17

20 Aprile 2026

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 17 del 25 aprile-27 aprile 2026.

Totocalcio n° 17 del 25 aprile-27 aprile 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Milan – Juventus
  2. Bologna – Roma
  3. Genoa – Como
  4. Valencia – Girona
  5. Lorient – Strasburgo
  6. Cagliari – Atalanta
  7. Lazio – Udinese
  8. Fiorentina – Sassuolo

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Villarreal – Celta Vigo
  2. Manchester Utd – Brentford
  3. Borussia Dortmund – Friburgo
  4. Osasuna – Siviglia
  5. Hellas Verona – Lecce
  6. Tolosa – Monaco
  7. Torino – Inter
  8. Rayo Vallecano – Real Sociedad
  9. Paris FC – Lille
  10. Chelsea – Leeds Utd
  11. Cesena – Sampdoria
  12. Real Oviedo – Elche

 

Apertura giocate: alle 17:00 del 20 aprile 2026.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 25 aprile 2026.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

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