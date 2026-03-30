Totocalcio, palinsesto del concorso n° 14 del 4 – 6 aprile 2026

30 Marzo 2026 - 17:17
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 14 del 4 – 6 aprile 2026. Totocalcio n°
30 Marzo 2026
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 14 del 4 – 6 aprile 2026.
Totocalcio n° 14 del 4 – 6 aprile 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 17:00 di oggi.
Chiusura giocate: alle 17.45 del 4 aprile 2026.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
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