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Totocalcio, palinsesto del concorso n° 14 del 4 – 6 aprile 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 14 del 4 – 6 aprile 2026. Totocalcio n°

30 Marzo 2026

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 14 del 4 – 6 aprile 2026.

Totocalcio n° 14 del 4 – 6 aprile 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Napoli – Milan
  2. Inter – Roma
  3. Mantova – Virtus Entella
  4. Cremonese – Bologna
  5. Reggiana – Pescara
  6. Sampdoria – Empoli
  7. Udinese – Como
  8. Lecce – Atalanta

    Pannello B (eventi opzionali)

  9. Atletico Madrid – Barcellona
  10. West Ham – Leeds Utd
  11. Catanzaro – Monza
  12. Lazio – Parma
  13. Getafe – Athletic Bilbao
  14. Valencia – Celta Vigo
  15. Stoccarda – Borussia Dortmund
  16. Hellas Verona – Fiorentina
  17. Cesena – Sudtirol
  18. Juventus – Genoa
  19. Pisa – Torino
  20. Monaco – Marsiglia

Apertura giocate: alle 17:00 di oggi.

Chiusura giocate: alle 17.45 del 4 aprile 2026.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

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