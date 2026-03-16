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Totocalcio, palinsesto del concorso n° 13 del 21 – 22 marzo 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 13 del 21 – 22 marzo 2026. Totocalcio n°

16 Marzo 2026

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 13 del 21 – 22 marzo 2026.

Totocalcio n° 13 del 21 – 22 marzo 2026

 

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Bologna – Lazio
  2. Bari – Carrarese
  3. Siviglia – Valencia
  4. Sampdoria – Avellino
  5. Tottenham – Nottingham Forest
  6. Paris FC – Le Havre AC
  7. St. Pauli – Friburgo
  8. Fiorentina – Inter

 

Pannello B (eventi opzionali)

9. Real Madrid – Atletico Madrid

10. Newcastle Utd – Sunderland

11. Lione – Monaco

12. Roma – Lecce

13. Como – Pisa

14. Empoli – Pescara

15. Virtus Entella – Reggiana

16. Atalanta – Hellas Verona

17. Milan – Torino

18. Juventus – Sassuolo

19. Sudtirol – Frosinone

20. Osasuna – Girona

 

Apertura giocate: alle 17:00 di oggi.

Chiusura giocate: alle 17.45 del 21 marzo 2026.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

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