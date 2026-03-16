Totocalcio, palinsesto del concorso n° 13 del 21 – 22 marzo 2026

16 Marzo 2026 - 20:12
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 13 del 21 – 22 marzo 2026. Totocalcio n°
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 13 del 21 – 22 marzo 2026.
Totocalcio n° 13 del 21 – 22 marzo 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
9. Real Madrid – Atletico Madrid
10. Newcastle Utd – Sunderland
11. Lione – Monaco
12. Roma – Lecce
13. Como – Pisa
14. Empoli – Pescara
15. Virtus Entella – Reggiana
16. Atalanta – Hellas Verona
17. Milan – Torino
18. Juventus – Sassuolo
19. Sudtirol – Frosinone
20. Osasuna – Girona
Apertura giocate: alle 17:00 di oggi.
Chiusura giocate: alle 17.45 del 21 marzo 2026.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
PressGiochi