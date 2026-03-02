Newsletter

02 Marzo 2026 - 10:05

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 11 del 7 marzo – 9 marzo 2026

02 Marzo 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 11 del 7 marzo – 9 marzo 2026.

Totocalcio n° 11 del 7 marzo – 9 marzo 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Milan – Inter
  2. Lecce – Cremonese
  3. Mantova – Juve Stabia
  4. Pescara – Bari
  5. Valencia – Deportivo Alaves
  6. Lazio – Sassuolo
  7. Genoa – Roma
  8. West Ham – Brentford

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Bologna – Hellas Verona
  2. Modena – Cesena
  3. Fiorentina – Parma
  4. Newcastle Utd – Manchester City
  5. Catanzaro – Empoli
  6. Lille – Lorient
  7. Atalanta – Udinese
  8. St. Pauli – Eintracht Fr.
  9. Siviglia – Rayo Vallecano
  10. Carrarese – Palermo
  11. Brest – Le Havre AC
  12. Juventus – Pisa

 

Chiusura giocate: alle 17:45 del 7 marzo 2026.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

