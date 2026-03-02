Totocalcio, palinsesto del concorso n° 11 del 7 marzo – 9 marzo 2026

02 Marzo 2026 - 10:05
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 11 del 7 marzo – 9 marzo 2026.
Totocalcio n° 11 del 7 marzo – 9 marzo 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Chiusura giocate: alle 17:45 del 7 marzo 2026.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
