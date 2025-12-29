Newsletter

29 Dicembre 2025 - 23:47

Totocalcio. Palinsesto del concorso n° 1 del 3 – 4 gennaio 2026

29 Dicembre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 1 del 3 – 4 gennaio 2026.

Totocalcio n° 1 del 3 – 4 gennaio 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Atalanta – Roma
  2. Hellas Verona – Torino
  3. Newcastle Utd – Crystal Palace
  4. Monaco – Lione
  5. Tottenham – Sunderland
  6. Osasuna – Athletic Bilbao
  7. Fiorentina – Cremonese
  8. Genoa – Pisa

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Fulham – Liverpool
  2. Le Havre AC – Angers
  3. Nizza – Strasburgo
  4. Lille – Rennes
  5. Leeds Utd – Manchester Utd
  6. Juventus – Lecce
  7. Elche – Villarreal
  8. Inter – Bologna
  9. Sassuolo – Parma
  10. Maiorca – Girona
  11. Manchester City – Chelsea
  12. Lazio – Napoli

Apertura giocate: alle 17:00 del 29 dicembre 2025.

Chiusura giocate: alle 14:45 del 3 gennaio 2026.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 

