Totocalcio. Palinsesto del concorso n° 1 del 3 – 4 gennaio 2026

29 Dicembre 2025 - 23:47
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 1 del 3 – 4 gennaio 2026.
Totocalcio n° 1 del 3 – 4 gennaio 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 17:00 del 29 dicembre 2025.
Chiusura giocate: alle 14:45 del 3 gennaio 2026.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
