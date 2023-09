Totocalcio n. 28 del 9-11 settembre. Rinvio a data da destinarsi di Brindisi – Catania

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, a seguito del rinvio a data da destinarsi della gara Brindisi – Catania (quarto evento obbligatorio), in palinsesto per il concorso pronostici

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, a seguito del rinvio a data da destinarsi della gara Brindisi – Catania (quarto evento obbligatorio), in palinsesto per il concorso pronostici sportivi Totocalcio n. 28 del 9-11 settembre, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Determinazione direttoriale R.U. n. 341800 del 15 settembre 2021, tale evento è considerato non valido e si applicano le seguenti disposizioni:

· per la formula di gioco, cosiddetta “Formula Sette”, sono pagabili le vincite per i 6 pronostici vincenti (art.16, comma 6, punto III, lettera b);

· per la formula di gioco, cosiddetta “Formula Nove”, sono pagabili le vincite per gli 8 pronostici vincenti (art. 16, comma 6, punto IV, lettera b);

· per la formula di gioco, cosiddetta “Formula Undici”, sono pagabili le vincite per i 10 pronostici vincenti (art. 16, comma 6, punto V, lettera b);

· per la formula di gioco, cosiddetta “Il Tredici”, sono pagabili le vincite per i 12 pronostici vincenti (art. 16, comma 6, punto VI, lettera b).

