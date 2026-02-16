Newsletter

17 Febbraio 2026

Totocalcio, il palinsesto del concorso n° 9 del 21 febbraio 2026 – 23 febbraio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 9 del 21 febbraio 2026 – 23 febbraio 2026.

16 Febbraio 2026

Totocalcio n° 9 del 21 febbraio 2026 – 23 febbraio 2026

Pannello A (eventi obbligatori)

1 Atalanta – Napoli

2 Genoa – Torino

3 Juve Stabia – Modena

4 Reggiana – Avellino

5 Sunderland – Fulham

6 Deportivo Alaves – Girona

7 Cagliari – Lazio

8 St. Pauli – Werder Brema

Pannello B (eventi opzionali)

9 Lipsia – Borussia Dortmund

10 Nizza – Lorient

11 Carrarese – Monza

12 Roma – Cremonese

13 Milan – Parma

14 Bologna – Udinese

15 Fiorentina – Pisa

16 Friburgo – Borussia M’gladbach

17 Angers – Lille

18 West Ham – Bournemouth

19 Lecce – Inter

20 Getafe – Siviglia

Apertura giocate: alle 17:00 del 16 febbraio 2026.

Chiusura giocate: alle 17:45 del 21 febbraio 2026.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina

Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

Totocalcio, il palinsesto del concorso n° 9 del 21 febbraio 2026 – 23 febbraio 2026

