Totocalcio, il palinsesto del concorso n° 9 del 21 febbraio 2026 – 23 febbraio 2026

17 Febbraio 2026 - 03:35
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 9 del 21 febbraio 2026 – 23 febbraio 2026.
Totocalcio n° 9 del 21 febbraio 2026 – 23 febbraio 2026
Pannello A (eventi obbligatori)
1 Atalanta – Napoli
2 Genoa – Torino
3 Juve Stabia – Modena
4 Reggiana – Avellino
5 Sunderland – Fulham
6 Deportivo Alaves – Girona
7 Cagliari – Lazio
8 St. Pauli – Werder Brema
Pannello B (eventi opzionali)
9 Lipsia – Borussia Dortmund
10 Nizza – Lorient
11 Carrarese – Monza
12 Roma – Cremonese
13 Milan – Parma
14 Bologna – Udinese
15 Fiorentina – Pisa
16 Friburgo – Borussia M’gladbach
17 Angers – Lille
18 West Ham – Bournemouth
19 Lecce – Inter
20 Getafe – Siviglia
Apertura giocate: alle 17:00 del 16 febbraio 2026.
Chiusura giocate: alle 17:45 del 21 febbraio 2026.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina
Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
