Totocalcio, i palinsesti del concorso del 30-31 agosto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 23 del 30-31 agosto 2025. Pannello A (eventi obbligatori)
25 Agosto 2025
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 23 del 30-31 agosto 2025.
Pannello A (eventi obbligatori)
Pannello B (eventi opzionali)
Apertura giocate: alle 17:00 di oggi.
Chiusura giocate: alle 18:15 del 30 agosto 2025.
Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
