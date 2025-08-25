Newsletter

25 Agosto 2025

Totocalcio, i palinsesti del concorso del 30-31 agosto

25 Agosto 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio n° 23 del 30-31 agosto 2025.

Pannello A (eventi obbligatori)

  1. Torino – Fiorentina
  2. Lione – Marsiglia
  3. Parma – Atalanta
  4. Bologna – Como
  5. Juve Stabia – Venezia
  6. Palermo – Frosinone
  7. Sudtirol – Sampdoria
  8. Liverpool – Arsenal

Pannello B (eventi opzionali)

  1. Modena – Avellino
  2. Nantes – Auxerre
  3. Colonia – Friburgo
  4. Napoli – Cagliari
  5. Mantova – Pescara
  6. Spezia – Catanzaro
  7. Genoa – Juventus
  8. Pisa – Roma
  9. Lazio – Hellas Verona
  10. Inter – Udinese
  11. Carrarese – Padova
  12. Cesena – Virtus Entella

 

 

Apertura giocate: alle 17:00 di oggi.

Chiusura giocate: alle 18:15 del 30 agosto 2025.

Per le varie formule di gioco, si rimanda al regolamento consultabile sul sito alla pagina Normativa – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

 



