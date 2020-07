Totocalcio. A Formia realizzata una vincita di oltre 75mila euro

Il Totocalcio, re dei concorsi a pronostico, continua a regalare sogni agli italiani. Nell’ultimo fine settimana, infatti, grazie alla Bacheca dei Sistemi di Sisal è stato centrato uno dei due “14” realizzati in Italia.

La vincita è stata possibile grazie al sistema “Caffè Bitti Formia”, diviso in 10 quote, che ha totalizzato oltre al 14, anche 5 “Punti13” 10 “Punti12” e il Nove per una vincita di € 7.526 a quota.

La Bacheca dei Sistemi è uno strumento offerto da Sisal a tutti i ricevitori per la formulazione e la vendita di sistemi suddivisi in quote. Con l’arrivo delle scommesse sportive, l’appuntamento con la schedina del Totocalcio – grande classico della domenica per decenni – si è un po’ perso ma ancora oggi sono tantissimi gli italiani che ogni settimana tentano la fortuna provando a centrare il pronostico attraverso la storica schedina. Il prossimo concorso del Totocalcio, il 19° del 2020, è già aperto ed è caratterizzato dalle sfide di Serie A e di Premier League in programma da oggi fino a lunedì.

PressGiochi