Toscana. Il Coeso chiama a raccolta i Comuni contro il gioco d’azzardo

Il Coeso chiama a raccolta i Comuni dell’area socio sanitaria sul gioco d’azzardo.

COeSO – Società della Salute dell’Area socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana è il consorzio sorto tra i comuni della Zona socio sanitaria e l’azienda sanitaria Usl Toscana Sud Est per gestire, programmare e integrare i servizi sanitari territoriali, socio sanitari e socio assistenziali.

Nell’ambito del progetto “Regoliamo insieme il gioco d’azzardo“, che si pone l’obiettivo di una costruzione partecipata di un modello di pianificazione e regolamentazione di area sovracomunale del gioco lecito, sono stati spediti gli inviti per partecipare all’incontro del 3 febbraio. Il fine sarà quello di comprendere quali strumenti normativi potranno aiutare i Comuni per regolamentare l’azzardo. L’evento si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Zoom, dalle ore 15 alle ore 17.

“Il focus group – come si legge nella lettera di invito inviata ai primi cittadini -, che sarà condotto da facilitatori esperti di Simurg Ricerche, intende far emergere il punto di vista di amministratori locali, tecnici Suap e Polizia municipale in merito alle criticità relative alla redazione/applicazione del Regolamento comunale per il gioco lecito, ai rapporti tra il Comune ed esercenti, concessionari, servizi territoriali, al tema del disturbo da gioco d’azzardo“.

Dopo l’incontro con le amministrazioni comunali, il progetto prevede una serie di momenti di confronto con esercenti, concessionari e altri soggetti per condividere insieme azioni di informazione e contrasto all’azzardo patologico.

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana, con il sostegno dell’Autorità regionale per la Garanzia e promozione della Partecipazione e realizzato dal Coeso Società della Salute e dalla società Simurg Ricerche.

PressGiochi