Toscana. FdI presenta mozione in Consiglio regionale su nuove misure in contrasto al gioco patologico

I Consiglieri della Regione Toscana Vittorio Fantozzi, Sandra Bianchini e Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia) hanno presentato una mozione che ha per oggetto “ In merito a iniziative per contrastare il gioco d’azzardo patologico e proteggere i minorenni in Toscana”.

Attraverso la mozione, i consiglieri chiedono alla Giunta regionale di:

“ rafforzare le campagne già in atto e promuoverne nuove di sensibilizzazione e prevenzione rivolte specificamente ai giovani e alle loro famiglie, coinvolgendo gli istituti scolastici, i servizi sociali e le associazioni del territorio, anche allo scopo di far comprendere la pericolosità e la fallacia del ‘fascino’ del mondo delle scommesse.

sviluppare iniziative innovative, come sportelli di supporto psicologico e corsi di formazione per educatori e famiglie, per prevenire il rischio di dipendenza da gioco d’azzardo, anche online, tra i giovani;

implementare e a estendere, ove possibile, sul territorio regionale, esperienze di collaborazione con cooperative sociali, come quelle che di recente, in provincia di Pisa, hanno portato alla creazione di sportelli informativi;

valutare l’opportunità di ulteriori interventi normativi o regolamentari per limitare la pubblicità e l’accessibilità al gioco d’azzardo, sia fisico che online, sul territorio regionale”.

