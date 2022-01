Toscana. D’Urso (Asl Toscana sud est): “Aumento dipendenze da gioco d’azzardo e web segnalano importanza dei servizi ai cittadini”

Proseguono le procedure della Asl Toscana sud est per l’individuazione delle figure di direttore di Unità complessa delle strutture al momento scoperte. E’ di oggi la nomina del dottor Fabio Falorni come direttore dell’Unità operativa complessa Farmacotossicodipendenze, risultato il candidato più idoneo nella selezione indetta. Il dottor Falorni, che prenderà servizio nel nuovo incarico dal 1 febbraio, dopo la laurea in Medicina all’Università di Pisa, ha conseguito la specializzazione in Psichiatria presso lo stesso ateneo e tra le numerose esperienze formative annovera un master di II livello in “Dipendenze patologiche: diagnosi, trattamento e prevenzione” e una serie di corsi di formazione manageriale.

Ampia la sua esperienza nell’ambito della cura delle dipendenze, anche nella stessa Asl di Grosseto dove ha iniziato a lavorare a tempo indeterminato nel 1992 e dal 2000 è dirigente medico di Farmacologia e tossicologia clinica/Ser.T., ottenendo anche ruoli di coordinamento a livello aziendale. Dal 2018 a oggi, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Unità funzionale Ser.D della zona Colline Metallifere – Amiata grossetana e Grossetana.

“Sono molto soddisfatto dell’incarico e ringrazio la Direzione aziendale per la fiducia accordatami – afferma il dottor Falorni – Da qualche giorno mi attraversa un vortice di emozioni: il ricordo delle origini, del varo del testo unico (dpr 309/90) e della fondazione dei Servizi per le tossicodipendenze; l’orgoglio e la gratitudine del presente nei confronti dell’Azienda; ma anche la consapevolezza di un futuro, prossimo con le sfide della pandemia, che spero sia di reazione e resilienza. Con ancora più dedizione, continuerò insieme ai colleghi a lavorare per dare risposte di salute ai cittadini che decidono di ‘riprendere’ in mano la propria vita, a fare prevenzione e a promuovere insieme e in rete la salute di tutti come valore supremo da perseguire in tutte le politiche”.

“La nomina del dottor Falorni rafforza il servizio dedicato alla cura delle dipendenze nella zona grossetana e assicura un fil rouge di continuità tra il passato e il futuro dei servizi di questo delicato settore – commenta il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso – Oggigiorno assistiamo a un incremento di diverse tipologie di dipendenze, dall’abuso di alcol fino alle più recenti forme legate al gioco d’azzardo e al web, che coinvolgono molto spesso i giovani e i giovanissimi. Questi segnali della società ci fanno capire ancora meglio l’importanza di un servizio che si metta in ascolto dei bisogni dei cittadini e trovi risposte di salute adeguate grazie a un sistema di supporto professionale efficiente e capillare. Senza dubbio, forte della lunga esperienza, il dottor Falorni possiede la competenza e la professionalità necessarie a ricoprire l’incarico”.

