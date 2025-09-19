Toscana: a Ponzano serata di formazione sui rischi del gioco d’azzardo

Venerdì 10 ottobre alle 17.30, il circolo Arci di Ponzano in collaborazione con clebs.it organizza una serata di formazione sui rischi del gioco d’azzardo.

Dopo i saluti del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi e di Chiara Salvadori del comitato Arci Empolese-Valdelsa, sono in programma gli interventi di don Armando Zappolini, portavoce nazionale della campagna ‘Mettiamoci in gioco’, Filippo Torrigiani, consulente della commissione antimafia e dell’avvocato Gianni Assirelli. Le conclusioni sono affidate a Sua Eminenza monsignor Mario Vaccari, Vescovo di Massa Carrara e responsabile regionale Caritas. Modera Marco Mainardi di Clebs.it.

PressGiochi