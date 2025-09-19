Newsletter

19 Settembre 2025 - 18:41

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Toscana: a Ponzano serata di formazione sui rischi del gioco d’azzardo

Venerdì 10 ottobre alle 17.30, il circolo Arci di Ponzano in collaborazione con clebs.it organizza una serata di formazione sui rischi del gioco d’azzardo. Dopo i saluti del sindaco di

19 Settembre 2025

Share the post "Toscana: a Ponzano serata di formazione sui rischi del gioco d’azzardo"

Stampa pagina

Venerdì 10 ottobre alle 17.30, il circolo Arci di Ponzano in collaborazione con clebs.it organizza una serata di formazione sui rischi del gioco d’azzardo.

Dopo i saluti del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi e di Chiara Salvadori del comitato Arci Empolese-Valdelsa, sono in programma gli interventi di don Armando Zappolini, portavoce nazionale della campagna ‘Mettiamoci in gioco’, Filippo Torrigiani, consulente della commissione antimafia e dell’avvocato Gianni Assirelli. Le conclusioni sono affidate a Sua Eminenza monsignor Mario Vaccari, Vescovo di Massa Carrara e responsabile regionale Caritas. Modera Marco Mainardi di Clebs.it.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Serie A – Equilibrio nel derby di Roma: su Sisal.it giallorossi in vantaggio a 2,60, i biancocelesti inseguono a 2,90

Le ultime parole famose da SBC Summit

Bilancio dello Stato: nel periodo gennaio-luglio, da giochi e lotterie entrate per 3,9 mld di euro

ECA premia due talenti femminili con le borse di studio 2025 per l’Executive Development Programme

Toscana: a Ponzano serata di formazione sui rischi del gioco d’azzardo

Isola Capo Rizzuto (KR): denunciato titolare di una sala scommesse per esercizio abusivo di gioco

Gaming in Germany Conference 2025: annunciata l’agenda preliminare

Lotto, ripristino operazioni di estrazione nella sede di Milano

‘L’importanza del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01 quale strumento di protezione aziendale’, dell’avv. Caroppo (consulente As.tro)

La Gambling Commission chiuderà l’Advisory Board for Safer Gambling

Guida alla 4ª Giornata di Serie A: tra sfide tattiche e il Derby della Capitale

La società Hit ottiene una nuova concessione per il casinò online in Italia

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×