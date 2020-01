Tortoreto. L’ass. Ripani: “Approvazione del regolamento sul gioco nel più breve tempo possibile, ma si temono i ricorsi”

Nel comune di Tortoreto la proposta di regolamentare il settore del gioco d’azzardo sul territorio è stata presentata già da tempo ma è ferma in Commissione.

A parlarne è Giorgio Ripani, assessore del comune di Tortoreto: “Abbiamo accolto sin da subito la proposta di intervenire sul fenomeno del gioco d’azzardo perché sappiamo quanto questo sia un problema generale dei giovani che sono vittime di dipendenze come la ludopatia. La proposta di regolamento è approdata in Commissione e speriamo venga discussa quanto prima perché si tratta di aiutare le persone vulnerabili.

Tutti i gruppi presenti in consiglio si sono riservai di analizzare la bozza di regolamento approdata in Commissione perché si tratta di un argomento spinoso che si vuole affrontare con attenzione perché si tratta di una questione che espone l’amministrazione a ricorsi che potrebbero incidere sulla vita amministrativa di Tortoreto. Cercheremo di fare in modo di procedere all’approvazione del regolamento nel più breve tempo possibile”.

PressGiochi