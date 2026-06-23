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Torna Temptation Island: è sfida con i Mondiali. Gli esperti Sisal pronosticano lo share della prima puntata

Tutto è pronto per il ritorno di Temptation Island, in onda domani sera su Canale 5. Quest’anno, però, lo show che nelle ultime edizioni si è affermato come un indiscusso

23 Giugno 2026

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Tutto è pronto per il ritorno di Temptation Island, in onda domani sera su Canale 5. Quest’anno, però, lo show che nelle ultime edizioni si è affermato come un indiscusso fenomeno televisivo, capace di tenere attaccati al piccolo schermo milioni di italiani, avrà un degno rivale nella sfida degli ascolti: il Mondiale 2026.

Nelle ultime settimane, infatti, la programmazione di Rai1 è riuscita a sbaragliare la concorrenza, anche quando i match della FIFA World Cup trasmessi in prima serata non erano tra i più rilevanti, con un Auditel medio superiore al 27%. A sorprendere, però, è l’età della maggior parte del pubblico rivelatasi, contro ogni trend, giovanissima: a non perdere neppure una partita di questo Mondiale sarebbero i ragazzi tra i 15 e i 24 anni, subito seguiti dalla fascia 25- 34 anni. Proprio il pubblico di riferimento per il “viaggio nei sentimenti” targato Canale 5.

Si preannuncia, quindi, uno scontro all’ultimo “spettatore” tra la rete ammiraglia Mediaset e quella Rai, il cui risultato potrebbe non essere così scontato. Secondo i pronostici degli esperti Sisal, la possibilità che Temptatation Island superi il 20,49% di share è data a 1,57, mentre la probabilità che non riesca a rompere il tetto di ascolti del 20% è offerta a 2,10.

Questa opzione decreterebbe il successo di Rai1, su cui il 24 sera alle 21:00 andrà in onda la partita tra Svizzera e Canada – decisiva per il primato nel Gruppo B dei gironi – con i nostri cugini d’Oltralpe favoriti alla vittoria con quota 2,35.

In ogni caso, il primo vero “falò di confronto” di questa edizione avverrà domani sera e a deciderne il finale non saranno i sentimenti, ma i telecomandi degli italiani.

 

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