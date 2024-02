Torna lo spettacolo delle Competizioni Europee. Un San Valentino di passione all’Olimpico vede i Bavaresi nettamente favoriti

In una settimana di grandi testa a testa tra gli ottavi di finale di Champions League e i sedicesimi di Europa League e Conference League, la Roma vola in Olanda da sfavorita, mentre la vittoria del Milan è quotata a 1.64

A San Valentino gli occhi saranno puntati sull’Olimpico di Roma per il match degli ottavi di finale di Champions League, dove la squadra di Maurizio Sarri si scontrerà con il Bayern Monaco. I bookmakers di StarCasinò Bet vedono la formazione tedesca ampiamente favorita e riportano l’1 a 4.90, la X a 3.90 mentre il 2 si attesta a 1.64. Da ricordare che i bavaresi sono imbattuti da dodici partite consecutive contro squadre italiane nelle competizioni europee (10 vittorie e 2 pareggi). Per questo atteso match tra i capitolini e i tedeschi, il Goal si attesta a 1.70, il No Goal a 2.03. L’under 2,5 è quotato 2.10, mentre l’over 2,5 a 1.68.

Oltre all’appassionante match che si giocherà durante la festa degli innamorati, questa settimana si terranno altre tre partite d’andata degli ottavi della Champions League, con Copenhagen e Manchester City che saranno le prime a scendere in campo. Rispetto ai danesi, il City di Guardiola è considerato estremamente favorito: il segno 2 infatti vale 1.24 contro l’1 danese quotato a 12.00, mentre la X del pareggio ammonta a 6.20. Nonostante il Copenhagen abbia giocato egregiamente nel girone A, guadagnandosi un posto negli ottavi di finale dopo una pausa lunga 12 anni, il sorteggio li ha abbinati ai campioni in carica, che detengono il favore dei bookies di StarCasinò Bet. Le quotazioni dei risultati esatti invece sono le seguenti: vittoria del City 0-2 quotata a 5.00, lo 0-1 a 6.10; 1-2 ammonta a 7.75.

Per quel che riguarda Lipsia – Real Madrid, previsto per le 21.00 del 13 febbraio alla Red Bull Arena, nonostante le quote presentino una partita piuttosto equilibrata, ci si attende il Real vincente al termine del match: il 2 dei Blancos è quotato a 2.20, mentre i Roenbullen hanno il segno 1 fissato a 3.10. La X si assesta a 3.65.

La sera successiva, al Parc des Princes, si giocherà per la prima volta nella storia della competizione Paris Saint Germain – Real Sociedad. I francesi, vittoriosi in campionato contro il Lille, partono con il favore dei pronostici: il segno 1 è bancato a 1.60, la X a 3.90, mentre il 2 dei baschi è dato a 5.10.

Per conquistare il pass per gli ottavi di finale di Europa League, invece, i giallorossi di De Rossi affronteranno gli olandesi del Feyenoord per la terza volta nelle ultime tre stagioni europee, con la Roma sempre vittoriosa in tutti i precedenti. Nonostante ciò, i capitolini partono nettamente sfavoriti: l’1 della squadra di Rotterdam è quotato a 1.65, mentre la X e il 2 si attestano rispettivamente a 3.75 e 5.10. I giallorossi non gonfiano la rete da 2 partite in Europa, mentre gli uomini di Slot non vincono in trasferta da ben 5 match. Per questo motivo i segni Goal e No Goal sono entrambi a 1.85. Per quel che riguarda il risultato finale, l’1-1 si attesta a 5.90 e l’1-0 a 5.80; poco probabile sia il pareggio 0-0 quotato 9.50 che la vittoria olandese per 0-1, quotata a 11.50.

Sempre giovedì, i rossoneri di Pioli affronteranno il Rennes per la qualificazione agli ottavi di finale; il Milan parte favorito, anche se nei match casalinghi delle competizioni europee il bilancio è poco lusinghiero, con solo una vittoria nelle ultime tre partite. Il segno 1 è quotato a 1.64, la X del pareggio e il 2 pagano rispettivamente 3.80 e 4.75. Riguardo Benfica – Tolosa, i bookies danno come favorita la squadra di casa: per questo match alla squadra di casa l’1 è bancato a 1.36; il 2 è quotato 7.50, mentre la X a 4.70. Favorito anche lo Shakhtar Donetsk che giovedì affronterà l’Olympique Marseille al Volksparkstadion: l’1 è a 3.00, la X a 3.40 e il 2 a 2.22.

Per quel che concerne la Conference League, l’Ajax parte con il favore dei pronostici nel match in casa contro il Bodø Glimt: l’1 è dato a 1.52, la X del pareggio a 4.40, mentre il 2 a 5.20. Stesso trend per il match Servette – Ludogorets: il SFC è quotato a 2.35, mentre la squadra bulgara vittoriosa è segnato a 2.80. La X è indicata a 3.35. Presso il Lotto Park Stadium si terrà un testa a testa tra Royale Union Saint-Gilloise e Eintracht Frankfurt, che riporta le seguenti quotazioni: l’1 a 2.13, la X a 3.35 e il 2 a 3.20. I bookmakers segnalano anche il match tra Real Betis e Dinamo Zagabria, dove la squadra spagnola è data vincitrice a 1.63, mentre la X e il segno 2 rispettivamente a 3.80 e 4.90.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi