Torna la super classifica Main Event sul poker di Lottomatica.it. Dal 22 novembre al 13 dicembre 2020 sul piatto un montepremi da ben 135.000€ garantiti e 3.000 euro di bonus poker. Una competizione dedicata ai tornei con montepremi garantito della domenica sera. Partecipare è semplice, basterà: accedere al Poker di Lottomatica, iscriversi ai tornei preferiti della domenica con orario di partenza alle ore 21:00, iniziare a giocare e provare a vincere parte del montepremi garantito, così da poter scalare la classifica e provare a vincere i bonus in palio.

CLASSIFICA MAIN EVENT – Abbinata ai tornei di punta della domenica, ci sarà la Classifica MAIN EVENT che metterà in palio altri 3.000€ in bonus Poker. Per partecipare all’iniziativa basta giocare i tornei riportati nel calendario di seguito. I punti per concorrere alla classifica si accumuleranno automaticamente e permetteranno di vincere i bonus in palio.

CALENDARIO MTT CLASSIFICA – I Tornei vanno in pausa alle ore 2:30 circa. Il gioco riprenderà il lunedì successivo alle ore 21:00. È consentita un’entrata aggiuntiva nei primi 230 minuti, termine della Registrazione tardiva. Sono consentite 4 entrate aggiuntive nei primi 300 minuti, termine della Registrazione tardiva.

TABELLA PREMI – Utili alle Classifiche a seconda del buy-in e del posizionamento a premio, i punti verranno attribuiti solamente alle posizioni premiate di ogni singolo Slot&Go. Nel caso in cui su una o più classifiche non si coprano tutte le posizioni premiate, il bonus non accreditato sulla classifica incompleta verrà assegnato ai giocatori non andati a premio nelle classifiche restanti in ordine di punteggio decrescente. I punteggi ottenuti dai giocatori su ciascun torneo in classifica subiranno un arrotondamento a due cifre decimali.

Da ricordare che i bonus verranno accreditati entro 48 ore dalla chiusura dell’iniziativa, non sono prelevabili, ma potranno essere utilizzati per giocare a Poker.

Per tutte le info collegarsi su: https://www.lottomatica.it/poker/promozioni/classifica-main

CALENDARIO MTT CLASSIFICA

*I Tornei vanno in pausa alle ore 2:30 circa. Il gioco riprenderà il lunedì successivo alle ore 21:00.

**È consentita un’entrata aggiuntiva nei primi 230 minuti, termine della Registrazione tardiva.

***Sono consentite 4 entrate aggiuntive nei primi 300 minuti, termine della Registrazione tardiva.

TABELLA PREMI

Posizione Bonus Poker 1 800,00 € 2 600,00 € 3 400,00 € 4 300,00 € 5 200,00 € 6 100,00 € 7 90,00 € 8 80,00 € 9 70,00 € 10 60,00 € 11 50,00 € 12 45,00 € 13 40,00 € 14 35,00 € 15 30,00 € 16 25,00 € 17 20,00 € 18 15,00 € 19 – 22 10,00 €

I bonus verranno accreditati entro 48 ore dalla chiusura dell’iniziativa.

PressGiochi