Torna Enada Primavera: alla fiera di Rimini l’industria del gaming e dell’intrattenimento si ritrova dal 17 al 19 marzo

Tra i padiglioni del quartiere fieristico di Rimini, dal 17 al 19 marzo torna a darsi appuntamento l’industria del gaming e dell’amusement in occasione di Enada Primavera 2026, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e promossa da SAPAR (Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative).

Giunta alla 38a edizione, Enada Primavera anche quest’anno rappresenterà un momento importante per il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi di gioco e per una industry in continua evoluzione tecnologica e normativa grazie al coinvolgimento di imprese, associazioni, media e operatori, che avranno a disposizione nuove modalità di interazione con il mercato, momenti di confronto e aggiornamento professionale.

“Enada rimane uno degli appuntamenti di riferimento per il nostro settore e per gli imprenditori che vi operano” sottolinea Sergio D’Angelo, presidente di SAPAR. “Il ritorno nell’area espositiva della fiera di un grande player come Novomatic ne è la prova: chi vuole parlare di business, gioco legale e intrattenimento per il mercato italiano, si incontra a Enada Primavera”.

“Il connubio con SAPAR ha sempre portato valore ad un settore che, durante i quasi 40 anni di storia di Enada Primavera, si è totalmente rinnovato” spiega Andrea Ramberti, group exhibition manager della divisione Leisure&Entertainment di IEG. “Tra le novità 2026 c’è anche un ritorno alle origini: il settore amusement, nelle ultime edizioni rappresentato all’interno dell’evento RAS, torna sotto l’egida storica di Enada”.

L’appuntamento riminese si consolida quale hub strategico per l’incontro tra operatori qualificati e i principali player — italiani ed esteri — attivi nella produzione di hardware, tecnologie e ricambi. Particolare focus è dedicato ai sistemi di pagamento, alla sicurezza e alle soluzioni software per il gioco online, confermando la kermesse come un riferimento per l’intera filiera del land-based e del digitale.

Nell’area espositiva di Enada Primavera spazio, dunque, anche al mondo amusement e all’intrattenimento senza vincite in denaro con novità e soluzioni adatte a tutte le fasce d’età, spaziando dalle attrazioni più tradizionali (dalle giostrine ai gonfiabili, dal flipper al biliardino…) a quelle più tecnologiche e moderne.

Il programma e tutte le informazioni su Enada Primavera 2026 saranno disponibili dai prossimi giorni sul sito, che si presenta con un layout completamente rinnovato: www.enada.it.

PressGiochi