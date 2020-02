Torino: sanzioni per 20 milioni per migliaia di slot machine

Venivano alterate le schede di gioco, in questo modo si riducevano le vincite e non si dichiarava nulla al fisco, operazione eseguita dalla Guardia di Finanza Migliaia di giocatori di slot machine truffati, centinaia di denunce e sanzioni per oltre 20milioni di euro, anche per tre aziende del torinese che distribuivano le apparecchiature a Torino e a Venaria. Blitz nelle sale slot di tutta Italia per l'operazione coordinata dalla finanza di Torino che con l'operazione "Cristallo" ha sgominato quella che per gli investigatori "sembra una gigantesca frode informatica ai danni dello Stato". Tutto è partito dalla denuncia di una multinazionale leader nel settore: dopo aver riscontrato delle stranezze nel ...

