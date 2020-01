Torino, paura alla sala Bingo di Barriera di Milano: evacuate cento persone

Attimi di paura nella sala Bingo di via Monterosa a Torino. Ieri pomeriggio, erano almeno un centinaio le persone all’interno e stavano giocando quando il fumo denso ha invaso i locali e fatto scattare l’allarme. Sono stati gli stessi dipendenti della sala a gestire l’emergenza e a far uscire tutti quanti, per evitare che ci fossero feriti e spento le fiamme.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco, hanno accertato che il fumo era partito da un bidone dell’immondizia che si era incendiato: il cestino conteneva le cartelle che vengono gettate dopo essere state utilizzate e che hanno preso fuoco. Non ci sono stati feriti, in poco tempo tutti sono usciti e i vigili del fuoco hanno attivato i ventilatori per ripulire l’aria. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti. “La situazione è già rientrata – spiegano in via Monterosa -. Abbiamo evacuato noi la sala e grazie alla gestione del personale che si occupa della sicurezza e dei ragazzi non ci sono state criticità o danni alla struttura”.

