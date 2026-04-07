Tor Bella Monaca (RM): sanzionata sala scommesse e disposta chiusura temporanea

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai Carabinieri nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, una parte significativa delle verifiche ha riguardato anche il rispetto

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai Carabinieri nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, una parte significativa delle verifiche ha riguardato anche il rispetto della normativa sul gioco pubblico.

In particolare, i militari sono intervenuti presso una sala scommesse situata in via Torraccio di Torrenova, dove è stata accertata la violazione delle disposizioni in materia di distanze minime degli apparecchi da gioco rispetto ai luoghi sensibili, in questo caso istituti scolastici.

A seguito dei controlli, il titolare dell’esercizio è stato sanzionato per un importo complessivo superiore a 6.600 euro. Contestualmente, è stata disposta la chiusura temporanea dell’attività, quale misura conseguente all’inosservanza delle norme vigenti.

L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto all’illegalità diffusa e di presidio del territorio, con particolare attenzione anche al comparto del gioco legale, dove il rispetto delle regole su distanze e orari rappresenta uno degli elementi centrali per garantire equilibrio tra offerta autorizzata e tutela dei contesti sensibili.

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