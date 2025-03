Top Gaming, software house emergente nel settore del gaming online, annuncia la partnership con Snai, uno dei principali operatori del mercato italiano. Questo accordo strategico porta il catalogo di Top Gaming a una vasta e attenta utenza.

Nonostante la sua presenza relativamente recente nel settore, Top Gaming si è distinta per la sua capacità di reinterpretare le meccaniche di gioco tradizionali, introducendo soluzioni tecniche originali. I titoli già presenti sulla piattaforma Snai, insieme ai quindici nuovi giochi previsti entro il 2025, ampliano l’offerta di intrattenimento con opzioni inedite.

L’arrivo di Top Gaming su Snai ha immediatamente catturato l’interesse della community di giocatori, nota per il suo discernimento nella scelta dei titoli.

Top Gaming su Snai accanto ai nomi storici

Le prime slot machine già disponibili su Snai offrono un’anteprima del lavoro di Top Gaming. Layout, sistemi di pagamento e funzionalità presentano una struttura che si adatta sia ai giocatori che prediligono meccanismi semplici, sia a coloro che ricercano elementi di novità.

Per Snai, con oltre due milioni di account registrati, la partnership con Top Gaming arricchisce il catalogo con un fornitore che, anziché competere direttamente con i marchi più affermati, offre giochi con una propria identità ben definita. Questa scelta strategica non solo amplia l’offerta, ma comunica anche un messaggio importante al mercato: la qualità e la chiarezza di visione possono emergere anche senza un nome storico alle spalle.

Top Gaming, a sua volta, presenta su Snai una selezione di titoli che riflette il suo percorso di sviluppo. Ogni gioco, sia quelli già disponibili che quelli in arrivo, contribuisce a costruire la presenza e la riconoscibilità del brand all’interno di una piattaforma altamente competitiva.

I titoli di Top Gaming

Top Gaming debutta su Snai con un portfolio di slot machine di alta qualità.

Tra i titoli principali, Book of Tomes si distingue per la particolare meccanica che, rispetto ai classici giochi “Book of”, permette di bloccare i simboli vincenti durante il round bonus. Con una vincita massima di 20.000 volte la puntata e un RTP del 96%, Book of Tomes, ambientata tra templi e rovine antiche, è pensata per i giocatori che prediligono l’alta volatilità.

Il catalogo offre anche Magic Devil, una slot a 6 rulli con un sistema di linee di pagamento dinamico, che varia da 576 a 147.456 grazie ai moltiplicatori, e potenziali vincite superiori a 30.000 volte la puntata.

Frost Princess, con la sua ambientazione suggestiva, propone un’atmosfera glaciale che vede come protagonista la principessa del ghiaccio.

Infine, Be Rich si caratterizza per il sistema espansivo, con un numero di modalità di pagamento che passa da 4.096 a 16.777.216.

Gioco responsabile e strumenti di controllo: il ruolo di Top Gaming su Snai

Ogni nuovo fornitore presente su una piattaforma regolamentata come Snai deve aderire a rigorosi standard di sicurezza e tutela dei giocatori. Top Gaming, già attivo su altre piattaforme certificate, integra nei suoi giochi strumenti per il gioco responsabile, come sistemi di autolimitazione, informazioni chiare sui rischi connessi al gioco e funzionalità che promuovono un approccio consapevole.

Snai conferma il suo impegno nella selezione di fornitori che adottano queste misure, a garanzia della credibilità della piattaforma sia per gli utenti che per gli enti regolatori.

L’offerta di nuovi giochi su Snai richiede trasparenza e correttezza allo scopo di mantenere la fiducia dei giocatori e garantire il rispetto delle normative.

L’annuncio di altri 15 titoli entro la fine dell’anno

La collaborazione tra Top Gaming e Snai prosegue oltre il lancio iniziale. La software house ha programmato il rilascio di 15 nuovi titoli entro la fine del 2025, distribuendo le uscite strategicamente durante l’anno per massimizzare la visibilità all’interno del catalogo Snai.

L’alternanza tra slot ispirate ai classici formati a tema frutta e giochi con ambientazioni più strutturate riesce a coprire fasce di pubblico differenti, evitando di concentrarsi su un’unica nicchia e costruendo nel tempo un’identità più riconoscibile.

PressGiochi