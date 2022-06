Toninelli (M5S): “Controlli più efficaci sullo sport affinché non venga affiancato al doping e alle scommesse”

“Il MoVimento 5 Stelle anche questa volta ribadisce in questo passaggio al Senato la piena condivisione per il riconoscimento in Costituzione del valore educativo, sociale e culturale dello sport”. Lo

“Il MoVimento 5 Stelle anche questa volta ribadisce in questo passaggio al Senato la piena condivisione per il riconoscimento in Costituzione del valore educativo, sociale e culturale dello sport”. Lo ha affermato in Aula al Senato Danilo Toninelli del M5S durante la votazione della Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

“Dopo questo passaggio il testo andrà alla Camera per l’esame definitivo e l’ultima lettura, al termine della quale inizierà la vera sfida; dobbiamo assolutamente avere il coraggio e l’onestà intellettuale di dirlo. Da quel momento infatti dovrà cominciare un grande lavoro per dare concretezza a questo nuovo valore inserito nella nostra Costituzione, serviranno criteri organizzativi, ma anche soldi e finanziamenti per consentire l’effettiva e sempre più ampia partecipazione alla pratica sportiva anche controlli sempre più efficaci, affinché lo sport non venga più affiancato al doping e alle scommesse” ha affermato.

PressGiochi