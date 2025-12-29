Tomes of Christmas, la dea bendata di Natale bacia due fortunati giocatori online

Su QuiGioco, Tomes of Christmas la slot online di TopGaming ha acceso le feste con due vincite che hanno subito fatto il giro degli appassionati di giochi online e non.

Una doppietta che ha il sapore del racconto natalizio perfetto: il 25 dicembre 2025 un giocatore, con una puntata da 2 euro, ha chiuso la sessione oltre quota 20.000 euro; il 26 dicembre 2025, a distanza di poche ore, un secondo utente ha centrato circa 15.000 euro.

La coincidenza non è passata inosservata, perché i titoli stagionali spesso diventano il punto di ritrovo dei player proprio tra Natale e Santo Stefano, quando il tema, l’immaginario e la voglia di “fare un tentativo” si intrecciano con più facilità.

Da qui la narrativa che rimbalza tra community e conversazioni online: la slot a tema natalizio “sono benedette” nei giorni di Natale per questi due fortunati giocatori.

Detto questo, la notizia non sta nell’idea romantica della fortuna, ma nel dato concreto di due premi importanti maturati nello stesso arco temporale, sullo stesso gioco, con due impostazioni di puntata diverse, e con un elemento comune che ha fatto da motore alla crescita del saldo: la sequenza di bonus legati ai Libri Magici e ai Giri Gratis.

Come sono maturate le vincite: stessa scintilla, puntate diverse

La sera di Natale, la corsa oltre i 20.000 euro è partita da una base quasi minimale: 2 euro a giro. Il bonus si è aperto con i Libri Magici, mettendo sul tavolo una prima dote di 8 Giri Gratis (nel gioco si può salire fino a 12 con 5 Libri).

Da lì, la sessione non si è retta su un solo episodio, ma su una ripetizione favorevole dello stesso meccanismo: all’interno dei giri gratuiti sono tornate più volte combinazioni da 3 Libri Magici, capaci di alimentare la fase bonus e di moltiplicare le occasioni di incasso.

In questo contesto, le combinazioni vincenti hanno trovato continuità e le TopWin da 1.500 euro hanno fatto il resto, costruendo un totale fuori scala rispetto alla puntata iniziale.

Si può vedere il replay qui di seguito:



Il 26 dicembre 2025, la seconda vincita, circa 15.000 euro, ha seguito un copione analogo ma su un’altra cilindrata: 10 euro di puntata.

Anche qui il motore sono stati i Giri Gratis, con la dinamica dei Giri Gratis su Giri Gratis vinti che ha prolungato il bonus e aumentato la frequenza delle opportunità. Stessa architettura, dunque, ma con due importi di gioco differenti che spiegano la diversa “velocità” con cui il saldo è salito.

Questa giocata può essere rivista tramite il replay:

La “dea bendata” qui non è una formula, ma una coincidenza rara che accende l’immaginazione e fa parlare. Con una premessa fondamentale: la fortuna non si programma. Si può solo giocare con misura e, ogni tanto, lasciare che sia il caso a scrivere la cronaca.

PressGiochi