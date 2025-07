Tombola e Sisal uniscono le forze nel nuovo network Bingo di Flutter in Italia

Tombola, il brand di bingo online di Flutter Entertainment, è lieto di annunciare la sua prima estensione di piattaforma, portando il suo prodotto innovativo ed includendo nella liquidità del network anche Sisal, brand di scommesse sportive e gaming di Flutter attivo in Italia. La collaborazione tra questi due marchi leader rappresenta l’ultimo esempio del Flutter Edge – il vantaggio competitivo distintivo del Gruppo in termini di prodotto, tecnologia, expertise e scalabilità.

I clienti bingo di Sisal possono ora usufruire del prodotto bingo proprietario di tombola, integrato nell’app e nel sito web. I giochi continueranno a essere a marchio Sisal per mantenere coerenza, ma saranno potenziati dall’offerta e dall’expertise del prodotto di tombola. Allo stesso tempo, i giocatori italiani di tombola vedranno l’introduzione della sala Super Bingo, una nuova esperienza di gioco a 75 palline, con ricchi premi, ben superiori a quelli disponibili finora sul mercato.

È importante sottolineare che sia l’integrazione che questi nuovi prodotti permetteranno ai clienti di entrambi i brand di usufruire di una liquidità molto più ampia, offrendo loro l’opportunità di giocare per premi più consistenti e jackpot garantiti più elevati.

Rosangela Robbiani, Chief Product Officer di Flutter Southern Europe and Africa (SEA), ha affermato: “Siamo entusiasti di questa partnership, in quanto l’Italia si dimostra ancora una volta un terreno fertile per la collaborazione tra i marchi di Flutter, in particolare all’interno della regione Southern Europe and Africa (SEA). Sfruttando i vantaggi del Flutter Edge, stiamo scoprendo nuovi modi per migliorare l’esperienza dei clienti. Sisal ha una comprovata esperienza nell’innovazione dei prodotti: questa iniziativa è un chiaro esempio di come la collaborazione tra brand all’interno di Flutter possa accelerare l’innovazione e fornire un valore significativo per i nostri giocatori”.

Il lancio del Bingo di Tombola su Sisal rappresenta solo la prima fase di una partnership più ambiziosa. Più avanti, infatti, sarà lanciato anche il prodotto casinò di tombola, con coinvolgenti funzionalità di chat e i mini-giochi all’interno dell’offerta bingo. Questo approccio multiprodotto darà vita a un ecosistema solido che sfrutta al meglio i punti di forza di entrambi i brand.

Al di fuori dell’Italia, il nuovo network Bingo rappresenta una nuova opportunità per il Gruppo di trasformare la propria offerta bingo nei mercati già esistenti, espandendo al contempo la diffusione del prodotto a livello globale attraverso partnership strategiche.

“Questo è un momento estremamente emozionante per tombola, in quanto compiamo il passo successivo nella nostra evoluzione e portiamo il nostro pluripremiato prodotto di bingo ai giocatori di Sisal in Italia”, ha aggiunto Marion Ryan, Managing Director di Tombola. “La capacità di integrare e scalare senza problemi la nostra piattaforma per future partnership rappresenta una fantastica opportunità per Flutter di trasformare la proposta del bingo sia all’interno dei nostri mercati esistenti che al di fuori di essi”.

PressGiochi