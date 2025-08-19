Tolentino: sospesa la licenza a un bar per slot machine irregolari

A Tolentino (Macerata), un bar ha visto sospesa temporaneamente la licenza di somministrazione di alimenti e bevande a seguito di un controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante l’ispezione,

A Tolentino (Macerata), un bar ha visto sospesa temporaneamente la licenza di somministrazione di alimenti e bevande a seguito di un controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante l’ispezione, sono state individuate slot machine irregolari, non conformi alla normativa vigente.

L’ordinanza di sospensione è stata emessa dall’area Suap del Comune e notificata dalla Polizia locale, insieme a una sanzione amministrativa a carico del titolare. Successivamente, l’attività ha provveduto a regolarizzare gli apparecchi da gioco, conformandosi alle disposizioni di legge.

PressGiochi