Newsletter

20 Agosto 2025 - 09:23

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Tolentino: sospesa la licenza a un bar per slot machine irregolari

A Tolentino (Macerata), un bar ha visto sospesa temporaneamente la licenza di somministrazione di alimenti e bevande a seguito di un controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante l’ispezione,

19 Agosto 2025

Share the post "Tolentino: sospesa la licenza a un bar per slot machine irregolari"

Print Friendly, PDF & Email

A Tolentino (Macerata), un bar ha visto sospesa temporaneamente la licenza di somministrazione di alimenti e bevande a seguito di un controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante l’ispezione, sono state individuate slot machine irregolari, non conformi alla normativa vigente.

L’ordinanza di sospensione è stata emessa dall’area Suap del Comune e notificata dalla Polizia locale, insieme a una sanzione amministrativa a carico del titolare. Successivamente, l’attività ha provveduto a regolarizzare gli apparecchi da gioco, conformandosi alle disposizioni di legge.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Scadenze fiscali del 20 agosto per il settore giochi

Gli scommettitori si innamorano del calcio femminile

Tolentino: sospesa la licenza a un bar per slot machine irregolari

Imprese: nel secondo trimestre sono 8.299 quelle del settore giochi e scommesse

IGT: tre jackpot milionari a luglio per le slot “Wheel of Fortune”

Australia. Crown Melbourne censurata per violazioni alle regole su slot machine e gioco responsabile

Filippine, gli operatori del gioco sostengono l’audizione del Senato: “I rischi arrivano dal gambling illegale”

UK, la deputata laburista Dawn Butler: “Fermiamo l’invasione delle betting shop nelle nostre città”

L’European Poker Tour torna a Parigi nel 2026

Bilancio dello Stato: nel primo semestre da lotterie e giochi entrate per 3,3 mld

EEGS 2025: presentati i nuovi membri del Consiglio Consultivo

Greentube cresce nel mercato sudafricano grazie alla collaborazione con Hollywoodbets

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy