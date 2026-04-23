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Tivoli (RM), minorenni in sala scommesse: sospesa la licenza per cinque giorni

A Tivoli, dove l’accesso all’esercizio commerciale avrebbe dovuto essere riservato esclusivamente ai maggiorenni, gli agenti della Polizia di Stato hanno riscontrato la presenza di due giovanissimi minorenni. Il fatto è

23 Aprile 2026

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A Tivoli, dove l’accesso all’esercizio commerciale avrebbe dovuto essere riservato esclusivamente ai maggiorenni, gli agenti della Polizia di Stato hanno riscontrato la presenza di due giovanissimi minorenni.
Il fatto è avvenuto in una nota sala scommesse di via dell’Unione, finita sotto la lente degli operatori della Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato di P.S. Tivoli. Per la titolare del locale sono scattati i sigilli su disposizione del Questore di Roma, che ha ordinato la sospensione della licenza per i prossimi cinque giorni. Secondo quanto emerso dalle verifiche, insieme ai frequentatori abituali erano presenti anche due minorenni, liberi di accedere a monitor e schermi TV, slot machine, tavoli e terminali da gioco.

Il dipendente presente al momento del controllo non è stato in grado di fornire spiegazioni circa la presenza dei due giovani all’interno dell’esercizio, in violazione della normativa vigente. Gli esiti dell’attività istruttoria hanno quindi motivato il provvedimento di sospensione della licenza, disposto dal Questore di Roma, che impone la chiusura dell’attività per cinque giorni.
Parallelamente, nei confronti della titolare è stata elevata una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 9 del T.U.L.P.S.

 

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