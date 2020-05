TIU e IBIA rafforzano l’impegno contro il match fixing

La Tennis Integrity Unit (TIU) e l’International Betting Integrity Association (IBIA) hanno pubblicato una corrispondenza avvenuta tra i due organi che mette in luce le sfide di integrità che devono affrontare entrambe le parti durante l’attuale pandemia di Coronavirus.

In particolare, le lettere sottolineano la necessità per tutte le parti interessate di esercitare una maggiore due diligence nell’agevolazione dei mercati delle scommesse e attirano anche l’attenzione sulle misure di mitigazione che sono state messe in atto dai due enti per proteggere lo sport e i membri dell’IBIA.

Il TIU e IBIA, che hanno lavorato insieme in modo costruttivo per molti anni, hanno anche concordato di migliorare le loro relazioni con un maggiore scambio di informazioni e consulenza nei prossimi mesi.

“Come parte del nostro impegno continuo, – scrive Jennie Price del TIU a Khalid Ali – ti scrivo come presidente del consiglio di vigilanza sull’integrità del tennis per evidenziare un importante problema di integrità durante questo periodo senza precedenti per lo sport e per chiedere la tua collaborazione e il tuo supporto.

Di recente hai riferito di un aumento degli avvisi di partite su scommesse sospette nel tennis durante i primi tre mesi del 2020. Ciò si riflette anche negli avvisi e nelle informazioni che l’unità di integrità del tennis (TIU) ha ricevuto da numerose fonti. Abbiamo già dichiarato pubblicamente che riteniamo che ciò indichi che i livelli più bassi del tennis professionale siano stati deliberatamente presi di mira dai corruttori, poiché lo sport è stato sospeso a causa della pandemia di Coronavirus.

La TIU ha lavorato a stretto contatto e costruttivamente con l’IBIA, e prima ancora dell’ESSA, per molti anni. Apprezziamo il ruolo importante che tu e i tuoi membri svolgete nell’assistere il nostro lavoro per proteggere l’integrità del tennis. Dato il nostro comune interesse a preservare l’integrità di questo sport, scrivo per cercare la cooperazione attiva e il sostegno dell’IBIA e dei suoi membri.

L’intelligence ottenuta dalla TIU suggerisce che i rischi di corruzione intorno a molti eventi potrebbero essere aumentati. Sosteniamo molto i giocatori che tornano a giocare e capiamo che spettatori e scommettitori sono desiderosi di tornare allo sport. Tuttavia, dobbiamo garantire in via prioritaria la protezione dell’integrità di questo sport e pertanto è necessaria una maggiore vigilanza dato che questi eventi non rientrano nell’ambito del TACP che offre al vostro settore e ai suoi clienti ulteriori protezioni.

A tal fine, e nello spirito del nostro comune interesse a mantenere l’integrità dello sport, chiedo formalmente che nei prossimi mesi voi e i vostri membri esercitiate una maggiore diligenza nel garantire l’integrità degli eventi di tennis offerti per le scommesse.

Comunicherò direttamente con le principali società di dati coinvolte nei mercati del tennis, spingendole ad esercitare una maggiore due diligence. Vorrei anche proporre una migliore condivisione di informazioni e consigli tra le nostre rispettive organizzazioni nei prossimi mesi. Infine, apprezzeremmo la tua assistenza nel distribuire questa lettera ai tuoi membri e al più ampio settore del gioco d’azzardo”.



PressGiochi